İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin ilk uluslararası aritmi mükemmeliyet merkezi Ankara Şehir Hastanesinde

Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, uluslararası bir enstitüden “Uluslarası aritmi mükemmeliyet merkezi” unvanını aldı.


Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, aritmi alanında dünyanın önde gelen Uluslararası Johnson and Johnson Enstitüsü tarafından “Uluslararası Aritmi Eğitim Merkezi ve Aritmi Mükemmeliyet Merkezi” olarak belgelendirildi. Belgeyi, kalp ve ritim bozuklukları tanı ve tedavisi alanında çalışan Prof. Dr. Dursun Aras, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Serkan Çay, Doç. Dr. Fırat Özcan, Doç. Dr. Özcan Özeke ve Doç. Dr. Ahmet Korkmaz'dan oluşan ekip aldı. Yurtiçi ve yurtdışına çok sayıda uzman yetiştiren ve uluslararası önemli aritmi merkezleri ile işbirliği içinde çalışan hastane ekibi, bundan sonraki süreçte tüm dünyadan bu alanda eğitim görmek isteyen doktorlar için Aritmi Eğitim Merkezi olarak çalışmalarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.