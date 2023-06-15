Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisleri TOBB ETÜ'den

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendislerini mezun ederek tarihe geçti. Okulu birinci olarak bitiren Ata Turhan, “Dünyayı hakimiyeti altına alacak yapay zeka teknolojisini geliştirmeye son hızla hazırlanıyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafından 2019 yılında Türkiye'de bir ilke imza atılarak açılan Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını verdi. TOBB ETÜ kampüsünde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Ata Turhan hem bölüm hem üniversite birincisi olarak Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisi unvanıyla mezun oldu. Mezuniyet töreninde konuşan Ata Turhan, bu başarısının Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümüne gelmesinin çok anlamlı olduğuna dikkat çekti.

Tıp Fakültesi'ni bırakarak, yapay zeka okumaya karar verdi

Tıp Fakültesi'ni yarıda bırakarak yapay zeka mühendisliği okumaya karar verdiğini anlatan Ata Turhan, bu tercihinin nedenini yapay zeka teknolojisini kullanarak sağlık hizmetleri de dahil tüm alanlarda daha verimli çalışmalar yapmanın mümkün olması olarak gösterdi. Turhan, TOBB ETÜ'de aldığı eğitimin oldukça zorlayıcı olduğunu ifade ederek, bu zorlu sürecin kendisine pek çok beceri kazandırdığını vurguladı.

“Yapay zeka teknolojisini geliştirmeye son hızla hazırlanıyoruz”

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışında yapay zeka alanında Türkiye'nin ilk lisans mezunu olduğunu belirten Ata Turhan şunları kaydetti:

“Bilgisayar mühendisliği derslerinin yanı sıra endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, iktisat, işletme ve psikoloji bölümlerinden de dersler aldım. Yapay zeka odaklı derslerde doğrudan alanımıza yönelik bilgiler edinirken, diğer bölümlerin dersleri ile farklı alanların perspektifini de öğrenme fırsatı buldum. Dünyayı hakimiyeti altına alacak en önemli teknoloji yapay zeka teknolojisini geliştirmeye son hızla hazırlanıyoruz. Bu alanda ülke çapında fırsatlar oluşturulmaya başlandığını görüyoruz hep birlikte. Özellikle üniversitelerde bu alanda okuyan gençlere ulaşıp, onların henüz üniversitedeyken desteklenmesini oldukça kıymetli buluyorum.”