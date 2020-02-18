Türkiye'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları Ankara'da buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kadın Hastalıkları ve Doğum asistan ve uzmanları Ankara'da düzenlenen toplantıda buluştu.

16 Şubat 2020 tarihinde Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Ankara Şubesi ile Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji (TMFTP) Derneği ortak toplantısı Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kadın Hastalıkları ve Doğum asistan ve uzmanlarının yoğun ilgisiyle Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantı TJOD Ankara Şubesi Başkanı Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN ve TMFTP Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Demir'in açılış konuşmalarıyla başladı. Anne karnındaki bebeğin detaylı ultrasonografik incelemesini konu alan toplantıya toplam 250'nin üzerinde katılım oldu. Erken dönem fetal ultrasonografi, fetal kafa, kalp, karın, kas-iskelet sistemi, plasenta ve çoğul gebeliklerin ultrasonografik video ve görselleri, konusunda uzman hocalar tarafından anlatıldı ve tartışmaya açıldı. Özellikle konuşmacıların fetal anomalilerin tanısı açısından deneyimlerini ve vaka örneklerini videolar eşliğinde göstermeleri ilgiyle izlendi.