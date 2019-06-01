Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinden Bakan Ersoy'a iftar daveti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin önde gelen yönetmenleriyle iftar yemeğinde buluştu.

Dizi ve sinema sektörüne damga vuran isimlerin Bakan Ersoy'a davette bulunduğu programda, mevcut sorunlar için çözüm önerilerinin yanı sıra, hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslar gerçekleştirdiği İstanbul'da iftarını ünlü yönetmenlerle açtı.

Beyazperdeye ve televizyon camiasına yön veren isimlerden Onur Tan, Zeynep Günay Tan, Hilal Saral, Ümmü Burhan, Hakan Algül, Ali Bilgin, Bülent İşbilen, Altan Dönmez ve Fırat Gürsoy'un davetiyle iftar yemeğine katılan Bakan Ersoy, yönetmenler ile sektörün geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Ersoy'a yeni projelerini anlatan yönetmenler, Türk sinema ve dizi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak üzere önerilerini de dile getirdi. Bakan Ersoy, sektör için bugüne kadar atılan adımlara işaret ederek, söz konusu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.