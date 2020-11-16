Türkiye'nin renkleri Mamak'ta

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde Doğu'dan Batı'ya Türkiye'nin tüm renklerin birbirinden güzel oyunlar sergiledi. Elemelerin ardından finale kalan 18 ekipten Kütahya Yöresi birincilik, Aydın Yöresi ikincilik ve Diyarbakır Yöresi de üçüncülük ödülü aldı. Ekiplere ödüllerini Başkan Köse verdi.

"Kültürümüzü ihya edeceğiz"

Türkiye'nin farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısı olduğunu kaydeden Başkan Köse, finalist şehirleri tebrik ederek, kültürün her alanında birikimlere sahip çıkılarak, değerleri yaşatan çalışmaların öne çıkarılıp desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Köse, “Kültür, sadece kitap, sadece müzik, sadece mimari değildir. Kültür, bütün bunları içine alan bir hayat biçimidir. Selamlaşmamızdan başlayan, oturup-kalkışımıza, giydiğimize, yiyip, içtiğimize, evimizin düzenine kadar, kimliğimizin tüm unsurlarını, sahip olduğunuz kültür belirler. İstanbul'a Fatih'in gözüyle bakmazsanız, sadece taş ve beton yığınlarıyla denizin karışımından ibaret bir şehir görürsünüz. Bursa'yı Orhan Gazi'nin gözüyle, Edirne'yi Sultan Murat'ın köşesinden seyretmezseniz, bu şehirlerin ve temsil ettikleri medeniyetin sırlarına vakıf olmazsınız. Biz, hem medeniyet birikimi, hem tarihi geçmişi, hem de devlet geleneği bakımından çok farklı bir milletiz. Çağ kapatıp çağ açmış bir ecdadın torunları olarak, kendimize yeni ve büyük bir gelecek inşa etme gücüne, iradesine, imkanına sahibiz. Teknolojik gelişimi takip ederken bir yandan da teknolojiyi kendi kültürümüzü yeni kuşaklara aktarma konusunda etkin bir şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız. Bize düşen, günümüzün ihtiyaçlarıyla yeniden yorumlayarak kültürümüzü ihya etmek, geleceğe taşımaktır” dedi.

Programda Başkan Köse'ye AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl eşlik etti.