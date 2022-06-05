Türkiye'nin sanayi devleri araştırmasına OSB'ler damga vurdu

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na organize sanayi bölgelerinde yer alan sanayi işletmeleri damgasını vurdu. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki 286 firmanın organize sanayi bölgelerinde üretim yaptığını vurgulayarak, araştırmada yer alan tüm firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, “İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan 286 firmamız yer aldı. İSO 500'ün 2 trilyon lirayı aşan üretimden satış rakamlarının, 1 trilyon 16 milyar 884 milyon lirasını, yani yüzde 49,65'ini organize sanayi bölgelerimizdeki 286 firmamız gerçekleştirdi” dedi.

İhracatın yüzde 38'i OSB'lerden

OSBÜK Başkanı Kütükcü, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer alan OSB'lerdeki 286 firmanın ihracatta da önemli bir ağırlığa sahip olduğunu kaydederek, “OSB'lerimizdeki 286 dev sanayi kuruluşumuz, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 2021 yılındaki toplam ihracatının yüzde 38,39'unu gerçekleştirdi. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı araştırmada, hem üretimden satışlarda hem de ihracatta organize sanayi bölgelerimizin önemli bir yeri olduğunu gururla görüyoruz. Araştırmada yer alarak OSB camiamızı temsil eden, ülkemizin sanayi üretimine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

OSB'lerden üretim kararlılığı

Açıklamasında 81 ilde sayıları 369'a ulaşan organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin planlı sanayileşmesinde, üretim, istihdam ve ihracatında kritik önemde olduğunun altını çizen Kütükcü, “Organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin planlı sanayileşmesinde lokomotiflik rolümüzü artırarak devam ettirmekte kararlıyız” dedi.

Kütükcü, OSB'lerdeki işletme sayısının 67 bine, istihdamın ise 2 milyon 325 bine ulaştığını da sözlerine ekledi.