Türkiye'nin su alanında ki başarılı yapıları Irak'tan gelen heyete anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bilgilendirme ve inceleme programları kapsamında Iraktan gelen heyet İstanbul'daki tarihi ve turistik ziyaret etti.

Teknik Müsteşar Jamal Mohsen Ali başkanlığında su ve barajlar konusunda uzman Irak heyetinde, Barajlar ve Rezervuarlar Genel Müdürü Kazım Sahar, Ulusal Su Kaynakları Yönetim Merkezi Genel Müdürü Hatem Hamid Hussein, Kuzey Bölgesi Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Bakr Rahim Farag ve beraberlerindeki teknik heyet yer aldı.

İstanbul'a ziyaret gerçekleştiren Irak heyetine, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Mehmet Uğur Yıldırım, DSİ Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşaviri Tuncer Dinçergök eşlik etti.

Irak'tan gelen heyet DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ile birlikte Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES projesini gezdiler. Heyet daha sonra İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğünde yapılan teknik toplantıya katıldı.

“Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya, çalışmalarımızı sizlere anlatmaya her zaman hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim”

Gerçekleştirilen toplantıya video Konferans ile katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kapımızın Iraklı kardeşlerimize her zaman açık olduğunu, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya, çalışmalarımızı sizlere anlatmaya her zaman hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim. Bu ziyaret ve toplantı da su alanında birlikte ortak teknik çalışmalar yapma konusundaki istek ve kararlılığımızın bir işaretidir” diye konuştu.

“Kayda değer bir aşama kat edeceğimizi ümit ediyoruz”

Daha önce yapılan anlaşmaları hatırlatan Akif Özkaldı, “Eylem Planı'nda yer alan ortak teknik projeler üzerinde çalışılması konusunda istediğimiz aşamaya gelinebilmiş değil. Bundan dolayı iki tarafın da mutabakatıyla ortak projeler üzerinde bir an önce beraberce çalışılmaya başlanmasını arzu etmekteyiz. Bu gayeyle bugün, iki ülkenin saygıdeğer teknik uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan bu ikili teknik toplantıda Eylem Planı çerçevesinde iş birliğine dair teknik meseleleri ele alacağız. Eylem Planı kapsamında teklif etmiş olduğumuz ortak barajlar, sulama, ağaçlandırma, tecrübe paylaşımı projelerini tekrar birlikte ele almak üzere dikkatinize sunmayı ve bulunduğumuz aşamayı birlikte değerlendirmeyi istemekteyiz. Bu toplantı siz değerli Irak Heyeti üyelerinin de değerlendirmeleri ve tavsiyeleri ile gerçekleştirilecek ortak projelerin önceliklendirilmesi, projeler hakkında detayların paylaşılması ve teknik ihtiyaçların belirlenmesi neticesinde, iş birliği konusunda kayda değer bir aşama kat edeceğimizi ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Merkezin kurulmasına dair Mutabakat Zaptı'nı hazırlamış bulunuyoruz”

Bağdat'ta kurulması planlanan Irak-Türkiye Su Kaynakları Araştırma Merkezi hakkında konuşan Özkaldı, “Merkezin kurulmasına dair Mutabakat Zaptı'nı hazırlamış bulunuyoruz. Bu metinde, özellikle Irak'ta görevlendirilecek Türk personele dair iç mevzuatımızı ilgilendiren maddeler üzerinde son çalışmalarımızı yapmaktayız. Bu son düzenlemelerin ardından metni tamamlayarak resmi kanallardan sizlere ileteceğimiz bilgisini sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu merkezin kurulması ve bu merkezde ortak teknik araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi hususunda elimizden gelen tüm desteği sağlamaya hazırız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından söz konusu toplantıda ‘Türkiye'nin Su Yapıları' hakkında yapılan sunumun ardından, karşılıklı değerlendirme ve istişareler ile toplantı son buldu.