Türkiye'nin tasarım vizyonu belli oluyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Bilişim Vadisi ve Dünya Tasarım Örgütü'nün (WDO) iş birliği ile organize edilen Türkiye Tasarım Vizyonu Çalıştayı, Bilişim Vadisi'nde başladı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdaroğlu İbrahimcioğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, WDO Başkanı David Kusuma katıldı. Açılış konuşmalarının ardından WDO'nun yeni üyesi Bilişim Vadisi'ne sertifikası verildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu sertifikasını, WDO Başkanı David Kusuma'dan aldı. WDO üyeliğine kabul edilen 12 kurum adına, kurum temsilcilerine rozetleri WDO Başkanı Kusuma tarafından takıldı.

Özel sektör karşılık veriyor

Etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, 319 tasarım merkezinde 7 bin 700'den fazla tasarım personeli istihdam edildiğini ve bu tasarım merkezlerinde 10 bine yakın projenin tamamlandığını dile getirdi. Tasarım merkezlerinde 2 bin 300'den fazla tasarım projesinin sürdüğünü ifade eden Kacır, “Görüyoruz ki biz bir adım atarsak özel sektörümüz buna 10 adım atarak karşılık veriyor” dedi.

Kacır, çalıştayda ortaya konacak yenilikçi bakış açısını hızla kamu politikalarına dönüştüreceklerini kaydederek “Özel sektörümüzün, girişimcilerimizin, yenilikci endüstrilerde çalışan tüm bireylerimizin önünü açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

WDO Başkanı David Kusuma, Türk tasarım ekosisteminin kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirterek “Çok nitelikli ürünler çıkarabiliyorlar. Dolayısıyla önleri çok açık” dedi. Çalıştaya tüm dünyadan çok yetkin uzmanların katıldığını vurgulayan Kusuma, “Onların katılımı Türkiye ile WDO arasındaki entegrasyonu kolaylaştıracak” ifadelerini kullandı.

Global trendleri konuşacağız

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin ilk stratejik planında tasarımı önemli bir noktaya koyduklarını anlatarak çalıştayda tasarımda 2030 yılı vizyonunu belirlemek için adım attıklarını belirtti. WDO Başkanının da çalıştaya katıldığını hatırlatan İbrahimcioğlu, “Çalıştayımızda Türk tasarımını konuşurken global trendlerin Türk tasarım vizyonuna etkisini ve Türk tasarımının tüm dünyaya açılmasını konuşacağız. Uluslararasılaşma için en önemli paydaşlardan birisi olan WDO da bu çalıştayda bizimle birlikte fikirlerini paylaşacak” diye konuştu.

Profesyonellerin yanı sıra geleceğin tasarımcıları olacak üniversitelerin tasarım bölümlerinde okuyan öğrencileri de çalıştaya davet ettiklerini hatırlatan İbrahimcioğlu, “Geleceğin tasarımcıları da geleceğin tasarımından ne beklediklerini neler yapacaklarını burada anlatmış olacaklar” dedi.