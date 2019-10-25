Türkiye'nin terörle mücadelesine emek örgütlerinden destek

Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda emek örgütü, Türkiye'nin terörle mücadelesini destekleyen mesajlar göndererek desteklerini belirtti.

TSK'nın Suriye sınırında terör oluşumuna yönelik başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” sürdüğü sıralarda Memur-Sen, tüm dünyadan emek örgütlerini terör örgütüne karşı ortak bir duruş sergilemeye davet etmek için 4 dilde ortak bir mektubu emek örgütlerine göndermişti.

Memur-Sen'in İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak hazırladığı ve 5 kıtada, 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250'yi aşkın emek örgütüne gönderdiği mektuba farklı ülkelerin emek örgütleri destek mesajları ile yanıt verdiler. Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sendika Türkiye'nin terör örgütlerine karşı haklı harekâtına destek verdi.

Harekatın başarıya ulaşması ile birlikte Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin, Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyeli sığınmacının vatanlarına geri dönmesine olanak sağlayacak olmasını önemli bulan emek örgütleri, Türkiye'nin attığı adımların Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgedeki barışın sağlanması adına hayati olduğuna dikkat çektiler.

“Terörle Mücadele'de Türkiye'nin Yanındayız”

Mozambik İşçileri Örgütü, Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklediğini ifade ederken, Morityus Emek Kongresi Genel Başkanı Haniff Peerun ise Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak yaptığı çabasını desteklediklerini belirtti.

Meksika CROC Uluslararası Sekreteri Jose Del Valle de Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklerken, mektupta “Türk halkının maruz kaldığı bu şiddetteki Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne de dikkat çekmek istiyoruz. Sendikalar olarak bugün ülkelerimizin karşı karşıya olduğu emperyalizm, terörizm ve ABD'nin doymak bilmez hırsı gibi tehditlere karşı her zamankinden daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var ve bu bağlamda ortak bağlarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği de Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirterek teröre karşı ortak dayanışma mesajı verirken, Pakistan Birleşik Sendikalar Federasyonu ise tüm sendikaları ile Türkiye'nin terörle mücadelesini koşulsuz desteklediklerini belirtti.

Mektupta ayrıca “Federasyondaki tüm katılımcılar, Büyük Türkiye'nin korunması ve Türk halkının barışı ve güvenliği için hayatlarını vermeye hazırdır. Yarım milyondan fazla üyemiz, ülkemizdeki Pakistan gibi Türkiye ve Türkiye insanlarına sorun yaratan bu zorlayıcı güçlerle savaşmaya hazırdır.” Sözlerine yer verildi.

Gambiya İşçi Kongresi Türkiye'nin bölgedeki barışı sağlamaya yönelik harekatını desteklediklerini ifade ederken, Gine Bağımsız Ulusal Sendikalar Birliği ve Burkina Faso Çalışanları Sendikaları Birliği de Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklerini belirtiler.

Öte yandan, dünyanın farklı ülkelerinden destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı'nın ateşkesle sonuçlanmasının ardından da gelmeye devam ediyor.