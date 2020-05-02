Türkiye'nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali'ye ulaştı

Somali'ye tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere dün gece Türkiye'den havalanan TSK'ye ait uçak, sabah saatlerinde Somali'ye ulaştı.

Türkiye, Korona virüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında diğer ülkelere yardım göndermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Somali'ye tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere dün gece Türkiye'den havalanan TSK'ye ait uçak, sabah saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK'ya ait uçağımız sabah saatlerinde Mogadişu'ya ulaştı” bilgisini paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca, "Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Mogadişu'ya inişinde Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İse Awad, Somali İnsani Yardım Bakanı, Hamza Said Hamza, Somali Sağlık Bakanı Fowziya Abikar ve Somali Büyükelçimiz Mehmet Yılmaz tarafından karşıladı" denildi. Öte yandan, "Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo'ya yazdıkları mektup da ulaştırılmak üzere Büyükelçimize teslim edildi" bilgisine de yer verildi.

Paylaşımda ayrıca uçağa, yardım malzemelerine ve malzemelerinin karşılanmasına ilişkin görüntülere ve fotoğraflara da yer verildi.