Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: “Türk Tabipler Birliği kapatılmalı, yöneticiler hakkında yasal işlem başlatılmalı”

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki göstererek, “Türk Tabipler Birliği kapatılmalı, yöneticiler hakkında yasal işlem başlatılmalı” dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk ordusunun kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin Meclise soru önergesi sunacağı açıklamasına tepki gösterdi. Özdemir'den bir tepki de Türk Tabipler Birliği'ne geldi. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın katıldığı bir programda öldürülen PKK'lıların görüntülerini incelediği ve sinir sistemini hedef alan kimyasal gaz kullanıldığı iddialarına tepki gösteren Özdemir, Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiğini ifade ederek, “Türk Tabipler Birliği'ne ordumuza attığı iftiralardan dolayı yasal işlem başlatılmalı” diye konuştu.

“Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve bekası ile sorunu olduğu ortadadır”

Özdemir, Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları ve tüm değerleriyle sorunu olduğunu savunarak, “Hatta sorun da demeyelim, Sezgin Tanrıkulu bizi biz yapan tüm gelenek, görenek ve adetlerimize ve dahi ismimize savaş açmış durumda. Tekrar ediyorum, onun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, birliği, dirliği ve bekası ile ilgili bir sorunu olduğu gün gibi ortadadır. Bu zevat siyaset sahnesine çıktığı günden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği olan tüm kurumları yıpratmak, dağıtmak veya yok etmek için elinden, dilinden, hacminden gelen her türlü münafıklığı artırarak, adeta Kandil'deki bölücü şerefsizlerle yarışarak devam ettirmektedir" ifadelerini kullandı.