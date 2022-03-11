Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir'den, isim benzerliği açıklaması

Özdemir, yaptığı açıklamada, DP Yüksek Haysiyet Divanı yedek listesinde yer alan Özdemir Özdemir ile sadece isim benzerliğinin bulunduğunu belirterek, DP ile her hangi bir bağının bulunmadığını kaydetti. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Genel Başkanı Özdemir, DP ile siyasi bir irtibatının olmadığını vurgulayarak, kendisinin uzun yıllardır Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı başkanlığı yaptığını ifade etti. Özdemir, bu isim benzerliğinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için açıklamayı yaptığını söyledi.