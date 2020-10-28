Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Fransa'ya tepki

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Demokrasi özgürlük ve insan hakları konusunda dünyada en son konuşacak devlet Fransa'dır” dedi.

Fransa'da bulunan bir derginin Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ahlaksız karikatürleri üzerine bir açıklama yapan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, “Fransa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı kadim düşmanlığı tekrar nüksetmiştir. Fransa sömürgeci ve kanlı geçmişini unutup uzun ve şanlı tarihinde hiçbir zaman sömürgecilik yapmayan Türk devletine ve necip Türk milletine demokrasi dersi verme küstahlığında bulunuyor. Demokrasi özgürlük ve insan hakları konusunda dünyada en son konuşacak devlet Fransa'dır” ifadelerini kullandı.

“Fransa düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesine bürünerek alenen İslam düşmanlığı yapmaktadır”

Fransa'nın demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda en son konuşacak ülke olduğunu belirten Özdemir, “Fransa düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesine bürünerek alenen İslam düşmanlığı yapmaktadır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in manevi şahsına hakaret ederek yüz milyonlarca Müslümanı provoke etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türk devleti ve Türk milletine yönelik sistematik bir saldırı başlatmıştır. Biz Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru ve yılmaz savunucusu Türkmen Alevileri olarak Fransa'nın genlerine işlemiş Türk ve İslam düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazınmıştır” dedi.

“Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor”

Fransa'nın kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmadığını ve şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirten Özdemir, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor. Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Fransa Cumhurbaşkanının yaptığı şerefsizliktir” dedi.