Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir'den tepki:

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Hacı Bektaş-ı Veli etkinlilerinde devletimiz aleyhine atılan çirkin ve seviyesiz sloganları asla kabul etmiyoruz" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Unesco tarafından 2021 yılı dünyada “Ölümünün 750'inci yılında Hacıbektaş Veli'yi, Yunus Emre'yi ve Ahi Evran'ı Anma Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu itibar ile; başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve talimatlarıyla Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbak Demircan'ın büyük özveri ve gayretleri ile Kültür Bakanlığımız tarafından, anılan manevi değerimiz Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-i Veli için günün anlam ve önemine ait gayet güzel ve bütün toplumumuzu kapsayacak şekilde Hacıbektaş ilçesinde güzel bir etkinlik yapılmıştır. Ancak; İslam'ın dışında, Ali'siz, 12 İmamsız Alevilik oluşturmak isteyen, ayrı bir din gibi göstermek isteyen gerek yurtdışı gerekse yurtiçinde bazı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından günün anlam ve önemime taban tabana zıt olan ve söz konusu manevi değerimiz pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine aykırı olarak bir kısım provokatif söylemler ve sloganlarla etkinlikler yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Özdemir şöyle devam etti:

"Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahında; 'Devletin Alevisi Olmayacağız?...' diye slogan atanlar; Peki, ancak devlet bizim Cem Evlerinin elektriğini, suyunu, arsasını versin, Dergahlarımızı (Hacı Bektaş Veli Dergahından başka hangi dergah?) bize geri versin. Sonra biz içini boşalttığımız, Avrupa'dan ithal Hz. Ali'yi, Hz. Hüseyin'i yok sayanlar, Ehlibeytin adını anmayanlar, yolunu, erkanını yitirmiş, yol düşkünlerinin son icraatı bütün hedef ve taleplerini Hacıbektaş ilçesine sığdıran, içerikten yoksun, ne istediğini bilmeyen, azala azala yok olmaya yüz tutmuş bir kalabalıkla ve onların parlamentodaki sözde temsilcileriyle günü kurtarmak için yapılmış bir etkinliktir.

Anma yaptıkları Hacı Bektaş Veli'yi anımsatmayan, Hacıbektaş'taki barış ve kardeşliği yok sayan bu zihniyet, kimi zaman mağdur, kimi zaman mağrur, sloganlarla bu Devleti yok sayarak, bütün kurumlarına küfredenler ne, neden, nasıl uzlaşmaya çalışıyorlar. Akıl sır ermiyor!. '72 Millete bir nazar ile bakanlar' Türkler Millet değil mi? Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayanlar, Türkler Millet Değil mi? Avrupa'da gizli servislerden geçinenler bizden değildir.

'İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır'. Hangi ilim, hem bu devlete, hem bu millete küfretmenizi vaaz eder. Karanlığa hizmet edenlerin yolu karanlıktır. Vazgeçin!

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Hacı Bektaş-ı Veli etkinlilerinde Devletimiz aleyhine atılan çirkin ve seviyesiz sloganları asla kabul etmiyoruz."