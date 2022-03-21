Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından TMV işbirliğinde 17-18 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul'da Türkmeneli Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştay, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün açılış konuşmaları ile başladı. Programda konuşan YTB Başkan Yardımcısı Turus, YTB'nin Irak'a yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarından, Türkçe eğitimle ilgili faaliyetlerinden, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim ve tecrübe paylaşımı programlarından bahsetti. Turus, YTB olarak Irak'tan her yıl binlerce öğrencinin Türkiye Burslarına başvuruda bulunduğunu ve mezunların da eğitim iş birlikleri başta olmak üzere iki ülke ilişkilerine pek çok farklı alanda katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

TMV'nin Irak'taki faaliyetlerinden bahseden Akgün ise hâlihazırda bu okullarda eğitimlerine devam eden 2 bin 800'ü aşkın Iraklı öğrencinin bulunduğunu ve Irak Türklerine yönelik olarak kültürel alandaki çalışmalara da destek sunabileceklerini ifade etti.

Türkmeneli coğrafyasındaki farklı vilayetlerden toplam 23 Irak Türkü eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 oturum halinde düzenlenen Çalıştay'da, Irak Türklerinin eğitimleriyle ilgili olarak istişarelerde bulunuldu.

Türkiye ve Irak arasında eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önerilerin de tartışıldığı çalıştay sonuç raporuyla tamamlandı.