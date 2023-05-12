Türkmenlerden Cumhur İttifakı'na destek

Suriye Türkleri Beydili Türkmen Derneği, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Suriye Türkleri Beydili Türkmen Derneği, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. Dernek tarafından seçime 2 gün kala yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde yönetim kurulu üyelerimiz, iş insanlarımız ve Türk dünyası sevdalısı Kızılelma, turan ülküsüne sahip tüm dava arkadaşlarımızla birlikte İslam aleminin zor günlerimizde yanımızda durarak, bizlere güç vererek tarihimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkan Türkiye'nin vefakar ve cesur hükümetinin ve Cumhur İttifakı'nın yanındayız. 21. asrın Türklerin yüzyılı olacağına dair inancımızın pekiştiği bu dönemde Cumhur İttifakı'nın yanında olma ve destekleme kararı aldık. Milletimizin ve ümmetimizin ortak düşmanları PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle büyük bir mücadele yürüten Cumhur İttifakı'na karşı seçim kazanmak uğruna tüm terör örgütleriyle istişare, ittifak ve dayanışma göstermekten çekinmeyen muhalefetin, dergilere attıkları manşetler, borsaya yaptıkları hamlelerle bu seçimde kendilerini gösteren ABD ve Avrupa gibi tüm şer cephelerine karşı ay yıldızlı bayrağımızın onurunu, milletimizin asaletini ve devletimizin yüceliğini her daim esas alan Cumhur İttifakı'nı yalnız bırakmıyoruz. Akdeniz'in tamamında, Avrasya coğrafyasında ve tüm dünyada mazlumların tek umudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Türkmen Başbuğumuz Devlet Bahçeli beyefendilerin gösterdikleri hedeflere nizamı alem için ebediyen yılmadan yürümeye kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.