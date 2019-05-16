TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı başladı

toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ev sahipliğinde başladı. Toplantının gündemini sürdürülebilir kalkınma hedefleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile konuları oluşturuyor.

TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı Ankara'da başladı. TBMM'nin ev sahipliğinde bir otelde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den temsilcilerin katıldığı toplantının gündemini Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet, TÜRKPA ülkelerinde modern aile değerleri, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ve ailenin korunması gibi başlıklar oluşturuyor.

"TÜRKPA, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin ortak iradesinin meyvesidir"

Toplantının gündem maddesini oluşturan sürdürülebilir kalkınma hedefleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile konularının toplumlar için büyük önem taşıdığını ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "TÜRKPA toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. Bu toplantıda belli önerilerin karara bağlanması gerekecek. Özellikle aile konusunda bir hususun altını çizmek istiyorum. Dünya, aile konusunda ne inançlı toplumların kalıp yargılarıyla ne de modern toplumların seküler anlayışıyla çözülemez. İkisinin dışına çıkmak gerekir. Aile insanlığın ilk kutsalı. TÜRKPA kuruluşundan itibaren 10 yılık çalışma sürecini tamamlayarak başarılarıyla çalışmalarına devam etmektedir. 10. kuruluş yıl dönümümüzü İzmir'de kutladık. Gelecek 10 yılda daha önemli konuları ele alacağımıza inanıyorum. TÜRKPA üyeleriyle birlikte heyecanlı bir kuruluş. TÜRKPA'ya emek vermiş bütün arkadaşları minnet ve şükranla selamlıyorum. TÜRKPA, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin ortak iradesinin meyvesidir" dedi.

"Macaristan, TÜRKPA için önemli bir konumdadır"

TÜRKPA'ya kalıcı statüde katılımların artmasını temenni ettiğini sözlerine ekleyen Uçma, "Önümüzdeki süreçte TÜRKPA'nın daha fazla genişlemesini arzu ediyoruz. Özbekistan'ın kalıcı statü edinmesini istiyoruz. Türkmenistan'ın da toplantılarımızda yer almasını talep ediyoruz. Macaristan, TÜRKPA için önemli bir konumdadır. TÜRKPA'da yer almasını istediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüde yer alsa dahi kalıcı bir statüde yer almasını istiyoruz. Büyük bir medeniyet mirasımız var Kazakistan'da. Altın elbiseli adam eski Türklerin sanatta ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Bizim için bu hususlarda başarılamayacak bir dava yoktur. Sürdürebilir kalkınma, cinsiyet eşitliği, aile gibi önemli konuları bir araya getiriyor. Kadınlar içinde bulunduğumuz kalkınma yarışında sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde önemle durduğumuz bir konudur" şeklinde konuştu.

"Türk kadını tüm dünyaya örnek teşkil eder"

TÜRKPA'nın kuruluşundan bugüne Türk dünyasının ortak değerlerinin korunması adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın ise, "Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun gündeme almasını son derece önemli buluyorum. Önemli olan bir başka kültüre öykünme yerine tam tersine öze dönme, tarih ve kültür kodlarımızda yer alan özelliklerini keşfetme çabasıdır. Türk toplumunun gelişmesinde en büyük pay kadına aittir. Türk tarihi boyunca kadın erkeğin her türlü faaliyetine iştirak ederdi. Dini, siyasi, insani, sahalarda erkeklerle birlikte bulunurdu. Erkekle birlikte omuz omuza mücadelesi Türk kadınının tüm dünyaya örnek teşkil eder. Türkiye Cumhuriyeti Türk kadınlarıyla kurulmuştur. Yine belirtmek gerekir ki 15 Temmuz bunun en yakın tezahürüdür. Kadınlar bir ay boyunca eşleriyle beraber nöbet tutmuştur. Önce kadın ailesini, sonra çevresini, sonra dünyayı değiştirilebilir. Anayasamız kadını güçlendirmek amacıyla haklarını güvence altına almıştır" diye konuştu.