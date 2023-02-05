TÜRKPATENT'e Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Türkiye'nin fikir hazinesi olarak bilinen Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirildi.

TÜRKPATENT, TSE tarafından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirildi. Belge takdim töreni TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar ve ilgili personellerin katılımıyla gerçekleştirildi. Belge takdim töreninde konuşan TSE Başkanı Şahin, TSE'nin deneyimli, eğitimli uzman ekibi ile 10 yılı aşkın süredir Bilgi Güvenliği Sistem Belgesi hizmeti verdiğini söyledi. Gelişen teknolojinin etkisiyle her gün farklı platformlarda bilginin kolaylıkla işlendiğini belirten Şahin, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının oluşmasının stratejik bir önem taşıdığını ifade etti. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının bu alanda tüm kurum, kuruluşlara ve şirketlere bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sunduğunu kaydeden Şahin, “Bu sistemi uygulayan kurum ve kuruluşlar; paydaşlarına, kurumsal, kişisel ve ticari bilgilerin güvenliğini ciddiye alındığını göstermektedir. Bu belgelendirme modeli, bilgi güvenliği konusundaki riskleri, tehditleri ve problemi ortadan kaldırmakta ya da en aza indirmektedir. Paydaşlara verilerin korunması açısından bir bütünlük sunmakta, rolleri ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde tanımlayarak iş memnuniyetini ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Farkındalık oluşturuyor”

Belgenin bilgi güvenliği konusunda farkındalık oluşturduğunu kaydeden Şahin, "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi aynı zamanda hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik etmektedir. Sistem, kuruluşların bilgi varlıklarının farkına varmalarına, risklerini belirleyip yönetmeye ve iş sürekliliğini sağlamaya destek oluyor. Aynı zamanda bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini, ortadan kaldırılmasını, hasar verilmesini ve el değiştirmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik analizleri yapılarak önlemlerin alınmasını sağlıyor” diye konuştu.

“İlk adresimiz TSE'dir”

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyduğumuz her konuda ilk adresimiz Türk Standardları Enstitüsü'dür” dedi.

Bilgi güvenliğinin TÜRKPATENT için olmazsa olmaz konulardan birisi olduğunu ifade eden Başpınar, “Türk Patent ve Marka Kurumu önemli bilgileri kaydederek bunları mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu sebeple ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almak hizmetlerimizi hızlı ve kaliteli

sunma anlamında kritik bir öneme sahipti. Sistemin kurumumuzda yerleşmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte TSE'den aldığımız katkılar için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TÜRKPATENT ve TSE'nin mevcut durumda birçok alanda iş birliği sürdürdüğünü belirten Başpınar, bu iş birliklerini daha ileri noktaya taşıyacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar'a TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etti.