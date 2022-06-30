Türkşeker 195 personel alacak

Ş, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere 195 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Duyuru Ş'nin sosyal medya hesabından yapıldı. KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM Başkanlığının https://osym.gov.tr internet adresinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, 399 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak alım için başvuruların 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Türkşeker tarafından alınacak 195 personelin dağılımı şöyle:

“4 bilgisayar mühendisi, 2 yazılım/bilgisayar mühendisi, 10 çevre mühendisi, 7 elektrik mühendisi, 22 elektrik-elektronik mühendisi, 1 endüstri mühendisi, 10 inşaat mühendisi, 3 kimya mühendisi, 25 makina mühendisi, 1 metalurji mühendisi, 42 ziraat mühendisi, 8 bilgisayar işletmeni, 3 avukat, 57 memur.”