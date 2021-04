TÜRKŞEKER, 30 milyon dolar şeker ihraç etti

) “Sözleşmeli Tarım” sürecini başlatan TÜRKŞEKER, 2020/2021 Şeker Üretim Dönemi'ni de rekorlar ile kapattı.

935 bin 100 ton olan A Kotası şeker üretimini gerçekleştirmekle birlikte 137 bin 545 ton da C Şekeri üreterek rekor kıran TÜRKŞEKER, şimdi de ürettiği C şekerin ihracatına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi'nden ürettiği C şekerin yüzde 60'ı için ihracat yetkisi alan TÜRKŞEKER, 80 bin ton şeker ihracı yaparak yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti. Aynı zamanda üretilen C şekerinden şu ana kadar dahili işlemde kullanarak ihracat yapan firmalara da 10 bin 400 ton satış gerçekleşmiş olup, bu satıştan da yaklaşık 35 milyon TL gelir elde edildi.

Ürettiği C şekerin tamamını satması ile birlikte 436 milyon TL gelir elde etmeyi hedefleyen TÜRKŞEKER, 30 milyon dolar ihracatın yanında ürettiği C şekeri ile birlikte 23 Milyon $dolar tutarında C şekeri ithalatının da önüne geçmiş olacak.