Türkşeker 94 yaşında

Ülkemizde Modern Tarım Türkşeker ile başladı

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre; Türkşeker'in ilk şeker fabrikası olan ve 22 Aralık 1925'de temeli atılan Alpullu Şeker Fabrikası, 26 Kasım 1926'da işletmeye açılarak ilk şekeri üretti. Türkşeker, Alpullu Şeker Fabrikası'nın işletmeye açılmasıyla birlikte ülkemizdeki tarımsal kalkınmaya öncülük etti.

Sözleşmeli Tarım Tarımsal Üretimin Lokomotifi Oluyor!

Makineli tarımı ve modern tarımsal teknikleri ilk uygulayan kurum olan Türkşeker, ülkemizin değişik bölgelerinde kurduğu 33 şeker fabrikası ile tarımsal üretimin lider kuruluşu oldu. Pancar sektöründeki 94 yıllık sözleşmeli tarım tecrübesini bu yıl hububat, gıda ve sera sektörüne aktaran Türkşeker, 2021'de 50 bin çiftçinin 5 milyon 850 bin dekarlık alanda yapacağı 11 milyon 200 bin tonluk üretimle sözleşmeli tarımı, tarımsal üretimin lokomotifi haline getirmeyi hedefliyor.

Tarladan Rafa Felsefesiyle Herkes Kazanıyor!

Türkşeker, sözleşmeli tarım kapsamında tarladan rafa felsefesiyle kurduğu üretim ağı sayesinde ürünü değerinde alarak çiftçiye, fabrikaların atıl kapasitesini kullanarak sanayiciye, kaliteli ürünü daha uygun fiyata market raflarına taşıyarak ise tüketiciye kazandırıyor.

Türkşeker, sözleşmeli tarım ile girdi maliyetlerini düşürecek, finansman yükünü ortadan kaldıracak, ürüne değerinde alım garantisi vererek ve kaliteli ürünleri daha uygun fiyata market raflarına taşıyarak çiftçimize ve tüketiciye kazandırmaya devam edecek.