Türkşeker çiftçi lokalleri, yeni üretim sezonuna hazır

Çiftçilerin çay ve çorba hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanacağı hatırlatılırken, büyüklükleri fabrika kapasitelerine göre belirlenen çiftçi lokallerinin çevre ve iç mekânlarının yeniden düzenlendiği ifade edildi. Yeni kampanya döneminde 7/24 hizmet verecek lokallerde çiftçilerin yararlanabilmesi için mescit ve duş alanları da oluşturuldu.

‘Çiftçi dostu uygulamalar çiftçimizin yüzünü güldürdü'

Türkşeker'in 15 fabrikasının tamamında uygulanan “Randevulu Pancar Alım Sistemi” ile pancarını teslim etmek isteyen çiftçilerin bekleme süresi kısalırken, oluşturulan çiftçi lokalleri ile de tarlasından pancarını getiren çiftçilerin ve pancar nakli yapan kamyon şoförlerinin duşunu alıp, sıcak çorbasını içerken sıcak bir ortamda dinlenme fırsatı bulacağı da hatırlatıldı.