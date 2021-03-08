Türkşeker Ereğli ve Eskişehir Şeker Fabrikalarından rekor üretim

Türkiye'nin en büyük şeker fabrikalarından Türkşeker Ereğli Bahri Dağdaş ve Eskişehir Kâzım Taşkent Şeker Fabrikaları, şeker üretiminde rekor kırdı. Eskişehir ve Ereğli Şeker Fabrikaları son 22 yılın en uzun soluklu üretim dönemini geçirdi.

Ereğli Şeker Fabrikası, 178 gün süren 2020/2021 üretim döneminde şeker üretimini geçen yıla göre yüzde 17 artırdı. Ereğli Şeker Fabrikası bu dönemde ürettiği 197 bin 170 ton şeker ile son 22 yılın rekoruna imza attı. Eskişehir Şeker Fabrikası ise 168 gün süren 2020/2021 üretim döneminde şeker üretimini geçen yıla göre yüzde 15 yükseldi. Eskişehir Şeker Fabrikası bu dönem ürettiği 171 bin 550 ton şeker ile son 22 yılın rekorunu kırdı.

Ereğli Şeker Fabrikası, 2020/2021 döneminde toplam 2 milyar 40 milyon lira, Eskişehir Şeker Fabrikası ise 1 milyar 290 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağladı.