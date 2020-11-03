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Türkşeker'den çiftçilere 600 milyon lira destek

Türkşeker firması son iki ayda çiftçilere 600 milyon lira destek sağladığını açıkladı.


Pandemi süreci ile birlikte hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçilere destek olamaya başlayan ve Türkiye'nin şeker sektöründeki en büyük şirketi olan Türk Şeker, son iki ayda yaptığı 600 milyon liralık destek ile çiftçilerin rahat bir nefes almasına yardımcı oldu.


Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “27 Ekim tarihinde pancar çiftçisine yapılan 120 milyon TL pancar söküm avansı ile birlikte 2020 yılında çiftçiye yapılan desteğin 1 milyar 800 milyon TL'ye ulaştı” dedi.

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