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Türkşeker'den mesleki eğitime destek

Türkşeker ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında şeker sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü imzalandı.

Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında hazırlanan protokolü Türkşeker adına Genel Müdür Mücahit Alkan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına ise Genel Müdür Kemal Varın Numanoğlu imzaladı.


Bilgi Birikimleri Kursiyerlere Aktarılacak


Protokol kapsamında Türkşeker'e bağlı fabrika, laboratuvar ve atölyelerde öğrencilere çıraklık eğitimi verilecek. Verilecek eğitimler sırasında fabrikalardaki usta ve mühendisler, bilgi birikim ve tecrübelerini kursiyerlere aktaracak.


Türkşeker Araç ve Gereç Desteği Sağlayacak


Protokol araç ve gereç desteğini de içeriyor. Verilecek çıraklık eğitimi kapsamında Türkşeker, gerektiğinde kursiyerlere araç ve gereç desteğinin yanı sıra servis ve yemek imkânı sunacak.


Kalfalık ve Ustalık Belgesi Verilecek


Protokol kapsamında okullar, Türkşeker'e bağlı fabrikalara teknik gezi düzenleyebilecek. Türkşeker'e ait fabrika, laboratuvar ve atölyelerdeki eğitimler sonunda başarılı olacak öğrencilere 11. Sınıf sonunda kalfalık, 12. Sınıf sonunda ise ustalık belgesi verilecek.


Kursiyerler Giyim Yardımından Faydalanabilecek


Protokol, eğitimlere katılacak kursiyerlerin yardımcı hizmetlerden de yararlanmasını ön görüyor. Bu kapsamda eğitimlere katılacak kursiyerlere, giyim yardımı kapsamında iş elbisesi verilecek.


Kursiyerlere ücret ödenecek


Kurslardan 19 yaşını bitirmemiş en az ortaokul mezunu olanlar faydalanabilecek ve eğitim süresi boyunca kursiyerlere ücret ödenecek.

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