Türkşeker'den sera üretiminde “sözleşmeli tarım” modeli

Şeker sektörünün öncü kuruluşu Türkşeker, gıda fiyatlarını dengelemek, istihdamı artırmak ve ithal ürünlerin ülkemizde yetiştirilmesini sağlamak için hububat ve gıda sektöründe başlattığı sözleşmeli tarım modelini seracılık sektöründe de hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çiftçilerin girdileri temin etme hususunda kredi ve faiz yükü altına girmek zorunda kaldığını belirten Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, sözleşmeli tarım modeliyle çiftçinin tüm girdilerinin Türkşeker tarafından karşılanacağını, bu sayede çiftçinin kredi ve faizden kurtulacağına vurgu yaptı.

Genç çiftçilere pozitif ayrımcılık

Türkşeker'in Ankara, Ereğli ve Ilgın fabrikalarında belirlediği alanlarda sera üretimine başlayacağını söyleyen Alkan, “Türkşeker, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün belirleyeceği hazine arazilerinde de sera üretimine geçecek. Belirlenen araziler sera üretimi yapmak isteyen fakat yer problemi yaşayan çiftçilere avantajlı fiyatlarla kiralanacak. Bu konuda özellikle genç çiftçilerimize pozitif ayrımcılık uygulamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Sera yatırımlarında maliyetler düşecek

Türkşeker'in sera yatırımlarında girdi maliyetlerini düşürmek için çalıştığını belirten Alkan, “Girdi maliyetlerinin minimize edilmesi için gayret sarf ediyoruz. Sera yapımında kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin toplu temini ve aracıların ortadan kalktığı bir yöntemle sera yatırımlarında yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir kazanç elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkşeker'in hububat ve gıda sektöründe uygulamaya koyduğu sözleşmeli tarım modelinin çiftçiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığını hatırlatan Alkan, Türkşeker olarak aynı coşkuyu sera çiftçisi ile de yaşamak istediklerini vurguladı.

Antalya İl Tarım Müdürlüğünde yapılan toplantıya İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve ziraat odası başkanları katıldı.