İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TURKTIPSAN'a "55. Yıl Ar-Ge Merkezi" Ödülü

ASO 1.

OSB Konferans Salonu'nda yapıldı. Akyurt'ta faaliyetlerini sürdüren TURKTIPSAN "55. Yıl Ar-Ge Merkezi" Ödülüne layık görüldü.


ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu'nun ev sahipliği yaptığı törene, Varank'ın yanısıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ankara Milletvekilleri Barış Aydın ve Hacı Turan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, bürokratlar, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Güçlendirme Vakfı, TSK Elele Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı, TSK Eğitim Vakfı tarafından kurulan ve Akyurt yerleşkesinde bulunan, Türkiye'nin ilk poliproplen torbada solüsyon üretimini gerçekleştiren TURKTIPSAN "55. Yıl Ar-Ge Merkezi Ödülü"ne layık görüldü. Düzenlenen törende TURKTIPSAN adına ödülü Genel Müdür H. Ömer Türk aldı.


Yerli ve milli ilaç üretimine katkıda bulunmak için kurulan TURKTIPSAN ülkemizdeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerin serum ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.