TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akcan'dan zeytinlik alanlarla ilgili yönetmeliğe tepki

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akçan, yaptığı yazılı açıklamayla, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmelik değişikliğini eleştirdi. Akcan, “Zeytinin gen kaynağı bu topraklardır. Teknik olarak mümkün olmamakla birlikte gen kaynaklarımızın yurt dışına gitmesinin en küçük ihtimaline karşılık yaşlı zeytin ağaçlarının ihracatı bile yasaktır. Zeytin, Anadolu'nun kadim bekçisidir. Zeytinlikler bir kez maden sahası olarak kullanıldığında sonradan rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi yönetmelikte yazdığı gibi kolay değildir. Doğal bir alanı bozduğunuzda aynı sayıda başka bir yere ağaç dikmek ile eski ekosistemi oluşturamazsınız” dedi.

Son 10 yılda zeytin ağacı sayısının arttığını ancak hem sofralık hem de yağlık zeytinde verimliliğin çok düştüğünü söyleyen Akcan, zeytin üretiminin toplamda yüzde 25 azaldığını kaydetti. Akcan, kararın yargıdan döneceğine inandığını ifade etti.