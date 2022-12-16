İhlas Haber Ajansı

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TURMARFOR, NATO nöbetini teslim aldı

TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını teslim aldı.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TURMARFOR, 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını Portsmouth Deniz Üs Komutanlığı, İngiltere'de düzenlenen törenle Birleşik Krallık UKSTRKFOR karargahından teslim aldı. TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edecek” ifadeleri kullanıldı.

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