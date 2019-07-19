Turnuvada 15 Temmuz gazileri onurlandırıldı

Ankara Geredeliler Derneği tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü' kapsamında düzenlenen Gerede Köylerarası Futbol Turnuvası'nda 15 Temmuz şehitleri ile gaziler adına forma hediye edildi.

15 Temmuz şehitleri ve gazilerine ithafen düzenlenen Gerede Köylerarası Futbol Turnuvası'nda maç arasında salâ ve Kur'an-ı Kerim okundu. Geredeli şehit yakınları ve 24 Geredeli gaziye forma hediye edilen turnuvanın açılış konuşmasını yapan Geredeliler Derneği Başkanı Cafer Alagöz, 40 köy ve 720 oyuncu ile başladıkları toplamda 196 maçın yapılacağı turnuvayı başlatmanın heyecanı içinde olduğunu, bunu 15 Temmuz gününe ithafen yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Hain darbe girişiminde o gece Geredeliler Derneği olarak Cumhurbaşkanı ekrana çıkmadan mesaj sistemi ile organize olarak toplu halde Genelkurmaya hareket ettiklerini söyleyen Alagöz, hemşehrilerinin bu bölgede şehit ve gazi olduklarını belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da, Ankara'da bir STK olarak Geredeliler Derneğinin böylesine anlamlı bir program yapmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Ceylan, "Yaşanmaması gereken o gecede Geredeli ve Ankara'da yaşayanlar haklı olan tepkilerini meydanlara inerek hain darbe girişiminde bulunanlara gereken cevabı vermişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Burada yapılan böylesine coşkulu, heyecanlı futbol organizasyonuna bu denli katılımın olması gerçekten çok güzel. Dostluk ve kardeşlik adına örnek bir organizasyona imza attığı için Geredelileri tebrik ediyorum. Gençlerimize ve takımlara başarılar diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, eski Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrrahman Karabudak, AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Ahmet Özbek, İç Anadolu Federasyonu Başkanı İsmet Taş, muhtarlar, çeşitli STK başkanları ve Geredeliler katıldı.