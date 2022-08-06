Turnuvada kadın sporcular attığını vurdu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 8. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat Festivali çerçevesinde Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ödüllü Atış Turnuvası düzenlendi.

Nallıhan Belediyesinin sponsor olduğu Atış Turnuvasına kadın Atıcılar yoğun katılımda bulundu. Turnuvaya katılan 1998 doğumlu Arzu Atak ilk defa tüfekle atış yaptığını, becerisini dedesinden edindiğini belirtti. 1 yıldır Atış yaptığını ifade eden Tuğçe Karademir ise hedefinin uluslararası turnuvalar olduğunu belirtti. Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Fedakar Orbay katılımcılara teşekkür etti. Dereceye giren yarışmacılara plaket ve madalyaları takdim edildi.