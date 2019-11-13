İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turnuvanın şampiyonu Peyami Sefa

Mamak Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Ekin ve Peyami Sefa mahallelerinin final maçıyla sona erdi.

42 mahalleden 504 sporcunun katıldığı turnuvanın finali Mamak Şehir Stadı'nda gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu Ekin Mahallesi'ni 1-0 mağlup eden Peyami Sefa Mahallesi oldu.


Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür belgesi verilirken, şampiyon Peyami Sefa takımı ise kupasını Başkan Köse'nin elinden aldı. Final maçı öncesi ise Mamak Belediye Meclis Üyeleri ile Spor Kulübü yöneticileri gösteri maçı için yeşil sahaya çıktı.



Maçın kazananı dostluk, kardeşlik


Turnuva'nın mahalle kültürünü yaşatarak, mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlendiğinin altını çizen Başkan Köse, katılan tüm takımlara teşekkür etti. Köse, "Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla uğraşması, sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizle de hem gençlerimiz kötü alışkanlıklardan korunup spora yöneltmeyi amaçladık. Aynı zamanda mahalleler arası tatlı bir rekabet yaşandı. Mamak'ımıza daha fazla spor tesisleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Dostça ve centilmence bir turnuva oldu. Bu tesisler sizlerin ve kapıları sizlere sonuna kadar açık. Çocuklarımıza, hocalarımıza ve hakemlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.