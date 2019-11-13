Turnuvanın şampiyonu Peyami Sefa

42 mahalleden 504 sporcunun katıldığı turnuvanın finali Mamak Şehir Stadı'nda gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu Ekin Mahallesi'ni 1-0 mağlup eden Peyami Sefa Mahallesi oldu.

Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür belgesi verilirken, şampiyon Peyami Sefa takımı ise kupasını Başkan Köse'nin elinden aldı. Final maçı öncesi ise Mamak Belediye Meclis Üyeleri ile Spor Kulübü yöneticileri gösteri maçı için yeşil sahaya çıktı.

Maçın kazananı dostluk, kardeşlik

Turnuva'nın mahalle kültürünü yaşatarak, mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlendiğinin altını çizen Başkan Köse, katılan tüm takımlara teşekkür etti. Köse, "Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla uğraşması, sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizle de hem gençlerimiz kötü alışkanlıklardan korunup spora yöneltmeyi amaçladık. Aynı zamanda mahalleler arası tatlı bir rekabet yaşandı. Mamak'ımıza daha fazla spor tesisleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Dostça ve centilmence bir turnuva oldu. Bu tesisler sizlerin ve kapıları sizlere sonuna kadar açık. Çocuklarımıza, hocalarımıza ve hakemlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.