TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4'üncü ‘GÖKBEY' ilk kez havalandı”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesinden, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf kareleri paylaştı.

TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TUSAS Genel Müdürü Kotil paylaşımında, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf kareleri de yer verdi.