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TUSAŞ, Stevie Ödülleri'nde 3 ödüle layık görüldü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), her yıl düzenlenen Stevie Ödülleri kapsamında başvurduğu iki projesi ile iki farklı kategoride toplam üç ödüle layık görüldü.


Uluslararası ödüllendirme kuruluşlarından The International Business Award tarafından her yıl gerçekleştirilen Stevie ödülleri sahiplerini buldu. TUSAŞ iki proje ile başvurduğu ödül programında iki dalda toplam üç ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar Mentörlük Programı ve Çocuk Mucitler Bilim Atölyeleri projeleri ile ödüle layık görülen TUSAŞ, havacılık ve uzay alanında sahip olduğu öncü vasfını gerçekleştirdiği sosyal projelerle de perçinlemeye devam ediyor.



1 gümüş 2 bronz toplam 3 ödül


TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen ve savunma sanayisinde kadın istihdamını güçlendirmek üzere, 20 TUSAŞ'lı mentor ve 20 üniversiteli menti ile gerçekleştirilen “Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar Mentorluk Programı” ve TUSAŞ'lı miniklerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve aralarındaki bağı güçlendirmek üzere hayata geçirilen “Çocuk Mucitler Bilim Atölyeleri” etkinlik, Stevie International Business Awards'ın “Internal Communication” ve “Community Engagement” kategorilerinde, bir gümüş, iki bronz olmak üzere toplamda üç ödülün sahibi olmaya hak kazandı.

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