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TUSAŞ teknisyenlerin verimini “Üretim Eğitim Merkezi” ile artıracak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı ve TUSAŞ Akademi bünyesinde teknisyenlerin verim ve yetkinliklerini artırmak amacıyla Üretim Eğitim Merkezi açtı.


Açılışa katılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Şirketimiz nezdinde oluşturduğumuz yeni projelere doğru katkılar sağlayacak nitelikte önerilere her zaman açığız. Bunlar arasında yer alan ‘Üretim Eğitim Merkezi', teknisyenlerimizin havacılık alanında profesyonel hayata hızlıca giriş yapmalarını sağlayacak. Üretim ve kalite ihtiyaçlarımız yalnızca teoride sınırlı kalmayacak. Teknisyenlerimizi pratikte de verimli, kaliteli ve en önemlisi iş sağlığı kurallarına göre uyumlu olarak eğiteceğiz” dedi.


Şirketin mevcut hedeflerine yönelik olarak üretim, kalite ve eğitim ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen “Üretim Eğitim Merkezi” ile teknisyenlere yetkinlik kazandırılacak. Teknisyenlerin bireysel kalite performansını artırması öngörülen merkezlerde “iş sağlığı güvenliği”, “üretim dökümanı okuma”, “el aletleri kullanma”, “bağlayıcı uygulamaları”, “ölçü aletleri kullanma” ve “temel montaj eğitimleri” verilecek.

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