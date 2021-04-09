TUSAŞ'tan eklemeli imalat alanında uluslararası iş birliği

ANKARA (İHA) – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ‘FIT AG' arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla imalat üzerine ortak çalışmalar yürütülerek havacılık ekosistemine katkı sağlayacak küresel ölçekli projeler geliştirilecek.

TUSAŞ, havacılık başta olmak üzere yakın gelecekte birçok üretim gerektiren sektörde kullanılacak üç boyutlu baskılamayı esas alan eklemeli imalat yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın önde gelen eklemeli imalat üreticilerinden “FIT AG” ile imzalanan iş birliği anlaşması ile eklemeli imalat üzerine ortak çalışmalar yürütülerek, havacılık ekosistemine katkı sağlayacak küresel ölçekli projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede eklemeli imalat özelinde üretim yetkinliklerinin artırılması hedeflenen iş birliği ile karşılıklı bilgi transferinin de önü açılacak. Anlaşma ile ayrıca yurt dışından tedariki sağlanamayan, üretimi bitmiş veya bulunmasında zorluk çekilen, uzun temin sürelerine sahip parçalarda önemli bir stratejik üstünlük elde edilmiş olacak. İş birliği anlaşması ile birlikte eklemeli imalat tasarım, üretim ve seri imalat süreçleri konularında detaylı işbirliği konuları değerlendirilecek ve yenilikçi platformların geliştirilmesinde ortak hareket edilecek.

TUSAŞ projeleri kapsamında entegre edilerek yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin hızla hayata geçirilmesinin önü açılacak. Maliyet ve kalite döngülerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir dönüşüm olarak nitelendirilen eklemeli imalat yöntemi ile üretimde avantaj elde edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda öncelikle Milli Muharip Uçak, uydu, İHA ve Hürjet projeleri hedef alınacak, sonrasında da diğer TUSAŞ havacılık platformlarına kalifiye parça üretim süreçleri hayata geçirilecek. Hava araçlarının yapısal bileşenlerini 3D yazıcı kullanarak uygun toz ya da ince tellerin üst üste serilerek ısıl işleme maruz bırakılması ile 3 boyutlu parçalar üretilmesine imkân tanıyan ‘eklemeli imalat yöntemi', geleneksel üretim yöntemleri ile üretimi mümkün olmayan çok eksenli ya da iç kanallı gibi karmaşık geometrilerdeki parçaların üretilmesini sağlıyor.