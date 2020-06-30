TÜSEB, pandemi döneminde çalışmalarıyla öncü oldu

Geçtiğimiz yıl içerisinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından TÜSEB başkanı olarak atanan bilim insanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, gerek salgınla mücadelede gerekse de kurumsal olarak atıl durumda kalmış olan TÜSEB'in kamuoyu tarafından tanınırlığını yükselten önemli faaliyetlere imza attı. Kısa sürede gerek kamu kurumları gerekse özel sektörden pek çok kesimin ilgi ve beğenisini topladı.

Prof. Dr. Mardinoğlu yönetimindeki TÜSEB ekibi, Covid-19 salgını döneminde Bakan Koca'nın talimatları doğrultusunda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok ilde kısa sürelerde tanı merkezlerinin kurulmasında etkin rol aldı. Sonrasında sanayi bölgelerindeki işçilerin Covid-19 taramaları için Gebze'de gerçekleştirilen pilot çalışmalarda önemli roller üstlendi. Pandemi süreci ve öncesinde kritik öneme sahip klinik çalışmaların ülkemizde gerçekleştirilmesine öncülük etti.

TÜSEB tarihinde ilk kez proje çağrısına yine bu yönetim döneminde çıkılmış ve yerlileşme ve millileşmeye yönelik sağlık alanında ilaç, aşı, tanı kiti ve tıbbi cihaz başlıklarında Ar-Ge çalışmaları fonlanmaya başladı. Yine 29 Ekim 2019 tarihinde resmen başlatıldığı Sağlık Bakanı Dr. Koca tarafından ilan edilen Türkiye Genom Projesi'nin bilimsel içeriğini planlayan ve projenin koordinasyonundan sorumlu isim Prof. Dr. Mardinoğlu.

Makalelerine 10 binden fazla atıf yapılan Prof. Dr. Mardinoğlu'nun, Science ve Nature gibi en etkili bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.