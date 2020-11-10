TÜSİKON'dan Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a tebrik

Türkiye Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Başkanı Orhan Beşiktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Türkiye'nin en büyük ekonomi sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Türkiye Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, yaptığı yazılı açıklama ile Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığına atanma kararını, üreticiler ve sanayiciler olarak sevinç ve memnuniyetle karşıladıkların ifade etti.

Başkan Beşiktepe, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın geçmiş dönem bakanlıkları döneminde de ülke sorunları olduğu kadar esnaf sanatkar ve sanayicilerin de sorun ve beklentilerine son derece yakın, duyarlı ve çözüm odaklı olduğuna vurgu yaptı.

TÜSİKON Başkanı genç iş adamı Orhan Beşiktepe, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, esnaf ve sanatkar dostu, yüreği vatan ve hizmet aşkı ile dolu Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştır. Lütfi Elvan Bakanımızın, ülkemizin büyümesi, istihdam ve yatırımların arttırılması, milli gelirimizin yükseltilmesi, pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan sanayicilerimizle doğrudan gelir desteğinin sağlanması konusunda önemli kararlara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ı tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Tüm ülkemize, milletimize ve sanayicimize esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Ekonominin diğer önemli kolu olan Merkez Bankası başkanlığına yeni atanan Naci Ağbal'a da yeni görevinde başarılar dileyen TÜSİKON Başkanı Beşiktepe, Ağbal'a güvenimiz tamdır dedi.