TUTAP'tan Başkan Kaplan'a Ödül

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumları bu yıl 6.'sı düzenlenen 'Uluslararası Dünya Mirası Türkiye' ödül töreniyle ödüllendirdi. Ödül töreninde, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ödüle layık görüldü.

Ülkemizin Ulusal ve Uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten ve kendi insanımızın tarihimizi kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımalarını sağlayan, bu çerçevede girişimlerde bulunan Turizm ve Tanıtma Platformunun düzenlendiği ödül törenine siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Düzenlenen ödül töreninde, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'da Unesco Dünya Miras Listesi'ne bu yıl aday olarak gösterilen tarihi Beypazarı şehri adına üstlendiği sorumluluk ve ilçenin tanıtımı adına yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanıp TUTAP tarafından düzenlenen ödül töreninde ‘'Dünya Mirası Türkiye'' ödülüne layık görüldü.