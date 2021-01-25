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Tuz Gölü'nde su seviyesi normale dönmeye başlıyor

“Bozkırın gelinliği” olarak bilinen Tuz Gölü’nde son günlerdeki yağışlar nedeniyle su seviyesi normale dönmeye başladı.

“Bozkırın gelinliği” olarak bilinen Tuz Gölü'nde son günlerdeki yağışlar nedeniyle su seviyesi normale dönmeye başladı. Suyun yükselmesiyle birlikte Tuz Gölü'nde muhteşem gün batımı görüntüsü ortaya çıktı.


İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Ankara, Konya, Aksaray illerinin sınırının kesiştiği noktada bulunan Tuz Gölü'nde, son günlerdeki yağışların etkisiyle su seviyesi yükselmeye başlarken, soğuk hava nedeniyle yer yer buz tutan gölde tuz oluşumunun da artması bekleniyor.


Türkiye için doğal güzelliğinin yanı sıra tuz üretimi ve sağlık turizmi için de önemli bir zenginlik olan Tuz Gölü'nün gün batımındaki muhteşem görüntüsü ise görenleri adeta büyülüyor.

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