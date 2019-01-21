Tuzcuoğlu, büyükşehir birimlerine ziyaretlerini sürdürüyor

Hafta sonu mesaisini birim ziyaretlerine ayıran Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Sinan Yılmaz ile birlikte Kızılay-Sincan Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Tuzcuoğlu, Metro'ya Atatürk Kültür Merkezi durağından binerek, Kızılay-Sincan hattında bir süre seyahat etti. Tuzcuoğlu seyahat sırasında EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Sinan Yılmaz'dan metro hatları ve metro yerleşkesi hakkında bilgi aldı.

EGO Genel Müdürlüğünün Macunköy'de bulunan yerleşkesine de ziyaret gerçekleştiren Tuzcuoğlu, Metro İşletme Kontrol Merkezi ile tüm sistemin elektronik ortamda güvenlik kameralarıyla takip edildiği SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi'nde yetkililerden detaylı bilgi aldı. Tuzcuoğlu, Metro vagonlarının bakım ve onarım sinyalizasyonlarının yapıldığı birimleri de ziyaret ederek EGO personeli ile de sohbet etti.

Tuzcuoğlu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Taksi Durağı'nı da ziyaret ederek, taksici esnafı ile sohbet etti. Tuzcuoğlu, taksici esnafının taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.