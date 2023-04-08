TV programcısı Tuba Nergiz AK Parti'den aday adayı

Eğitimci sosyolog TV programcısı Tuba Nergiz, AK Parti'den 28. dönem milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti'de uzun süre siyaset yapan Nergiz, eğitimciliğinin yanı sıra çeşitli televizyon kanallarında program yapmaya devam ediyor. Diyarbakır'dan aday adayı olan Nergiz, "İlk günkü aşkla Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli yönetiminin vereceği görevleri yapmaya hazırım. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın yanında, ülkemizin bekâsı için bulunmam gerektiğine inanarak bu yolda sizlerle birlikte bu ailenin bir parçası olmak için tekrar başvurumu yaptım." dedi.