TVHB Başkanı Eroğlu: “Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır”

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, birliğin 68'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgını ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yolun tek sağlık yaklaşımı olduğunu belirten Eroğlu, TVHB'nin de hizmetlerine devam ettiğini belirtti. Eroğlu, ”9 Mart Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin kuruluş yıl dönümü. Bu sene 68. yıl dönümünü kutluyoruz. Kurulduğu yıldan bugüne kadar ülkemizde özellikle hayvancılığın geliştirilmesi ve veteriner hekimliği hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi noktasında çeşitli çalışmaların içerisinde olmuş, bugün itibarıyla kendisine bağlı 56 bölge ve il veteriner hekimleri odası ile çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Veteriner hekimlerin birçok alanda hizmet veren bir meslek grubu olduğunu ifade eden Eroğlu, ”Özellikle 68'nci yıl dolayısıyla birkaç konuyu arz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yapılanma konusu. Ülkemiz 1937 yılında Cenevre Anlaşması'na imza koymuş ve veteriner hekimliği yapılanması ile ilgili de orada kurallar belirlenmiş, daha sonra da Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuş. Alınan kararla 1984 yılında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kaldırıldı, yerine başka yapılar oluşturuldu. O günden bugüne kadar aslında o tarih bir kırılma noktası, sorunlar gerek hayvancılık ile ilgili sorunlarımız, gerekse hayvan sağlığı, hayvan refahı ve veteriner hekimlerinin çalışma alanları ile ilgili sorunlar devam ediyor. Bu geçen süre içerisinde veteriner hekimler hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvansal üretim, gıda güvenliği, çevre sağlığı ve biyo güvenlik gibi çok geniş alanda hizmet veren meslek grubu. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de bu çalışmalarda veteriner hekimlere öncülük etmek ve politikaları belirlemek amacıyla hizmetlerine devam ediyor” diye konuştu.

“Mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır”

Covid-19 salgınıyla mücadelede en etkili yolun tek sağlık yaklaşımı olduğunu belirten Eroğlu, "Son Covid-19 salgını bir kez daha gösterdi ki hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır. Biz de Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak dünyadaki bu uygulama ve gerçeklerle birlikte hareket ederek tek sağlığın, işlevsel yapıların ülkemizde tanımlanmasını ve bir an önce faaliyete geçmesini talep ediyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı somut bir şekilde devletimizin makamlarına ilettik. Covid-19'da bir sınır aşan hastalık, malumunuz bütün kıtalarda önemli bir travma oluşturdu. Hala o travma devam ediyor. Erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon sistemlerinin oluşturulduğu bir tek sağlık yapılanmasında Türkiye'ye aynı zamanda ihtiyacımızın olduğunu beyan ediyoruz. İletişimi çok önemli buluyoruz. Özellikle kamuoyunda mesleğimizle ilgili, meslektaşlarımızla ilgili çeşitli bilgi kirliliğine sebep vermemek için de konuların paylaşılmasından yana olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.