TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: “Meslektaşlarımız, yangın alanlarında ücretsiz tedavi hizmeti verdi”

Klinisyen arkadaşlarımız serbest çalışan ve hizmetlerini ücret karşılığında yapan meslektaşlarımız bir kampanya başlattı ve ücretsiz tedavi hizmeti verdi” dedi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından, bugün de seçimler yapılıyor. Seçim neticesinde görevi yeni devir alacak arkadaş belirlenecek. İki aday var, iki liste yarışıyor. 56 bölge ve il odamız var 2020 yılının Eylül ayında bir kısmı genel kurullarını gerçekleştirdi fakat pandemi dolayısıyla bir kısmı yapılamadı. Yedi odamız kalmıştı. Onlar da bu ay içerisinde genel kurullarını yaptılar. Bugün de son genel kurulu gerçekleştiriyoruz. Burada görüldüğü üzere memnuniyet verici bir durum var. Meslektaşlarımız arasında demokratik bir yarış var. Bütün arkadaşlarımız geliyor ve rahat bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi olarak buraya intikal ettik. Buradaki tablo bizi de son derece sevindirdi. Seçimler sonucunda bir liste kazanacak ama aslında bizim mesleğimiz kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yaşanan yangınlara da değinen Eroğlu, “Ülkemizde geçen yıl büyük depremler oldu. Bu yıl, geçtiğimiz haftalarda Antalya ve Muğla'da yine çok acı yangın felaketi ile karşılaşıldı. Her iki ili de ziyaret ettik. Veteriner hekim meslektaşlarımız odalarımız koordinatörlüğünde ve merkez konseyimizle birlikte yangın haberini alır almaz seferber oldular. Klinisyen arkadaşlarımız serbest çalışan ve hizmetlerini ücret karşılığında yapan meslektaşlarımız bir kampanya başlattı ve ücretsiz tedavi hizmeti verdi. Oluşturdukları geçici rehabilite üniteleri ile her yerde üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler” diye konuştu.

Sel, yangın ve benzeri afet durumları için acil planlamalar yapılmasının hayati derecede öneme sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Biz, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bunları birer deneyim olduğunu kabul ederek geleceğe dönük bir takım acil planlamaların yapılmasını, hangi kurumun neler yapılacağının adının konulmasının gerektiğini düşünüyorum. Kastamonu'da sel felaketinin olduğu yerde İçişleri Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı'nın yetkilileri ile görüştük. Kurumlar arasında koordinasyon çok güzel ama bunu felaketleri yaşamadan önce planlamak gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.