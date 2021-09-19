TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan ‘Yıpranma Payı' çağrısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Suruç'ta bir veteriner hekimin aşı uygulaması esnasında yaralandığını belirterek, “5510 sayılı kanuna göre tehlikeli ve riskli sağlık meslek grubunda bulunan veteriner hekimlerin 2008 yılına kadar verilen ancak 2008'de kaldırılan Yıpranma Payını (Fiili hizmet zammı) hak eden öncelikli meslek grubunda olmaları gerektiği, yaşanan bu olay ile bir kez daha görülmüştür” dedi.

Şanlıurfa Suruç'ta, aşı uyguladığı esnada boynuz darbesi alarak yaralanan veteriner hekim ile ilgili yazılı açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Şanlıurfa Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim meslektaşımız Mahmut Sümer, Yağışlı Mahallesi'nde aşı uygulaması sırasında aldığı boynuz darbesi sonucu yaralanmış, hastanede yapılan müdahalede meslektaşımıza 8 dikiş atılmıştır. Bugün kendisi ile görüşüldü durumunun iyi olduğunu, evde istirahat ettiğini söyledi. Değerli meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Bugüne kadar yüzlerce benzer olaylar yaşanmıştır. 5510 sayılı kanuna göre tehlikeli ve riskli sağlık meslek grubunda bulunan veteriner hekimlerin 2008 yılına kadar verilen ancak 2008'de kaldırılan Yıpranma Payını (Fiili hizmet zammı) hak eden öncelikli meslek grubunda olmaları gerektiği yaşanan bu olay ile bir kez daha görülmüştür. Göreve giderken kaza geçiren, görev sırasında hayatını kaybeden, gerek şiddete maruz kalarak gerekse zoonotik hastalıklara yakalanarak ciddi sağlık problemleri yaşayan veteriner hekimler yıllardır bu yasal haklarının tekrar verilmesini talep ediyorlar, sabırsızlıkla bekliyorlar” ifadelerini kullandı.