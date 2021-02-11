TVHB'den TBMM Başkanı Şentop'a anlamlı ziyaret

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, TBBM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 100. yılına denk gelen 2021 yılının TBMM tarafından “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmesinden dolayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Ziyarete TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2'nci Başkan Muhlis Atay ile Genel Sekreter H. Haluk Aşkaroğlu katıldı. Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan edilmesi ile ülkemize ve veteriner hekimlere tarifsiz bir sevinci ve onuru yaşatan TBMM ve onu temsilen Sayın Meclis Başkanımıza şükranlarımızı sunmak üzere ziyaretimiz gerçekleştirilmiştir. İstiklal Marşımızın yazarı istiklal ve istikbal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bir veteriner hekim olarak her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Onunla ne kadar övünsek azdır. Sayın Meclis Başkanımız TVHB ile birlikte yılın anlam ve önemini vurgulayan panel, toplantı, sempozyum gibi etkinliklerin yapılabileceğini belirterek, bu konuda çalışmaların başlatılmasını uygun bulmuştur" denildi.

Ziyarette birliğin çalışmaları, veteriner hekimlik mesleği ve meslek mensuplarını ilgilendiren fiili hizmet zammı, kamuda veteriner hekim istihdamı, sağlık meslek grubunda yer alan veteriner hekimlerin mağduriyetleri, Covid-19'a karşı yapılan aşılamada veteriner hekimlerin öncelikli meslek grubu olarak değerlendirilmesi, veteriner hekimlerin Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması, "Tek Sağlık", Veteriner Fakültelerinin durumu, veteriner hekimliğinde uzmanlık, serbest veteriner hekimlik uygulamaları, 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasası'ndan beklentiler ve TVHB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan kanun taslaklarının yer aldığı TVHB Merkez Konseyi raporu TBMM Başkanı Şentop'a iletildi.