TYB ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye Yazarlar birliğinin “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinin 2018 yılı sahipleri için düzenlediği ödül töreni Ankara'da gerçekleşti.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, bu ödül programlarının 38 yıl önce başladığını ve kültür, fikir, sanat hayatında ülkede ilk ödüllendirme yapanın Türkiye Yazarlar Birliği olduğunu söyleyerek, “Bugün dahi kültür, fikir ve sanatın ne kadar anlamlı olduğunu bildiğimiz bu günlerde, 38 yıl önceyi düşündüğümüzde bu çok anlamlı bir ödül. Biz, güzel işler yapan, özellikle fikre, sanata, kültüre dair güzel işler yapan insanları ödüllendirmek istiyoruz. Burada çok maddi ödül takdirimiz yok, bir anlamda manevi bir takdir” diye konuştu.

Başvurular üzerine yaklaşık 40 yıllık heyetle yoğun değerlendirmeler sonucunda en iyi eserleri seçmeye çalıştıklarını belirten Arıcan, her yıl çok kıymetli eserlerle karşılaştıklarını ve karar vermekte zorlandıklarını dile getirerek, “Bu, Türkiye için çok sevindirici. Türkiye Yazarlar Birliği, bu kıymetli eserler arasında daha göze çarpanı, daha dikkat çekeni, mümkünse genç olanı, çok bilinmeyeni kamuoyuna tanıtıyor. O eserleri bilinir kılmaya, görünür kılmaya çalışıyoruz. Geriye dönüp baktığınızda, ülkemizin çok değerli hikayeci, romancı, şair ilk ödüllerini buradan almıştır” şeklinde konuştu. Arıca, değerlendirmeye alınabilmesi için eserin, o yıl içinde yayınlanmış ve ilk baskısı olması gerektiğini söyleyerek, eserin edebi boyutunun mutlaka olması gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan da her eserin büyük bir emek mahsulü olduğunu belirterek, değerlendirmenin çok zor olduğunu ama eser sahiplerinin çektiklerini bu şekilde anladıklarını kaydetti. Ayrıca Doğan, Necip Fazıldan, Sezai Karakoç'a kadar çok değerli isimlere ilk ödülünü Türkiye Yazarlar Birliğinin vermiş olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından eser sahiplerine hediyeleri takdim edildi.

Törende, programları yoğun olduğu için törene katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün gönderdikleri mesajlar okundu.