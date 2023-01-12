TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Bazı bölgelerde kuraklık riski sürüyor"

TZOP Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden yağışların özellikle kuru alanlarda üretim yapan çiftçileri sevindirdiğini ve bu bölgelerde kuraklık riski şimdilik azaldığını belirterek, yağış almayan İç Anadolu Bölgesinde ise kuraklık riskinin devam ettiğini söyledi. Bayraktar, İç Anadolu Bölgesi dahil Türkiye genelinde kuraklığın devam etmesi durumunda çiftçi ve üreticilere acil destek yapılması yönünde basın açıklaması yaptı.

Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ekim ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki toplam yağış verilerine göre Türkiye genelinde yağışların normalin altında seyrettiğini, yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer tüm bölgelerin geçen yıla göre daha az yağış aldığını belirterek, “Özellikle Konya, Eskişehir, Nevşehir ve Kırşehir illerinin bazı bölgelerinde çimlenmede sorun olduğu, köklerde sararma meydana geldiği görülüyor. Sonbahar yağışlarının yetersizliği ile yeni sezona sorunlarla başlanırken beklenen kış yağışlarının da gerçekleşmemesiyle çiftçilerin tedirginliği arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de son üç ayda yağışlar uzun yıl verilerine göre yüzde 38, geçen yıla göre de yüzde 29 azalma göstermesiyle kış kuraklığı yaşanıyor. Beklenen kar yağışlarının yeterince gerçekleşmemesi durumunda, ilkbaharla birlikte ekimleri gerçekleştirilecek diğer ürünler içinde sıkıntılı bir döneme girilecek” açıklamasında bulundu.

“Birçok ilimizde baraj seviyelerinin düştüğü, göllerde çekilme olduğuna yönelik bilgiler geliyor”

İçme ve tarımsal sulama baraj ve göletlerinin normal seviyelerinin çok altında su tuttuğunu buna ek olarak da yeraltı sularının yetersiz olduğunu söyleyen Bayraktar, “Birçok ilimizde baraj seviyelerinin düştüğü, göllerde çekilme olduğuna yönelik bilgiler geliyor. 30 Aralık 2022 itibarıyla elde edilen verilere göre 81 barajın 31'inin, yani yüzde 38'inin aktif doluluk oranı yüzde 30'un altındadır. Kışlık ekilen ürünlerde kuraklıktan etkilenme dolayısıyla verim kaybı tahminleri için henüz erken bir dönemdeyiz. Önümüzdeki günlerde yağışların normal seviyesinde olmasıyla hububatta kuraklık riski azalabilir. Kış yağışlarının yanında mart, nisan ve mayıs aylarındaki yağışların kışlık ekimler açısından önemi daha büyük hale geldi” diye konuştu.

“Acilen alınması gereken tedbirler olduğunu vurguluyoruz”

Bayraktar, gerek tarım, gerek sanayi sektörleri ve gerekse evde tüketilen suyun tasarruflu olarak kullanılmasını sağlayacak önlemler alınması gerektiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yine bu uyarıları yapıyoruz ve acilen alınması gereken tedbirler olduğunu vurguluyoruz. Basınçlı sulama imkanlarının artırılması sağlanmalıdır. Bölge bazında kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri daha fazla geliştirilmeli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılmalıdır. Yeni gölet ve baraj yatırımları başlatılmalı ve devam edenler bir an önce tamamlanmalıdır. Yer altı sularımızın bilinçsizce ve aşırı bir şekilde tüketilmesi önlenmelidir. Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi gibi büyük sulama yatırımlarını içeren projeler bir an önce tamamlanmalıdır. Acilen eski ve atıl vaziyette olan sulama sistemleri yenilenmeli, kapalı sistemlere geçilmelidir. Yeraltı sularını tutmak için yeraltı barajları inşa edilmelidir".

Bayraktar konuşmasının sonunda 2022-2023 tarımsal üretim döneminin; verimli geçmesi için yağış almayan tüm bölgelerimizde en kısa zamanda yeterli yağışın alınarak, çiftçilerin bol kazanç sağladığı, kalite ve rekoltenin düşmediği bir yıl olarak tamamlanmasını temenni etti.