UBER esnafından Ankara çıkarması

İstanbul'dan "Halk Uber İstiyor" sloganıyla yolan çıkan UBER sürücüleri, sorunlarını dile getirmek ve çözümleri için Ankara'ya konvoyla gelmek istedi. Sürücüler Ankara Akıncı gişelerine yakın bir noktada durduruldu. Yüzlerce UBER sürücüsünün katıldığı eyleme, kendilerinin yanında destek olmak için aileleri de katıldı.

Eylemle ilgili bilgi veren UBER sürücülerinden Metin Kaya, "Sosyal medyalardan sesimizi duyurmak istedik, ama devlet büyüklerimiz sesimizi duymadı. 4 yıldır UBER tam anlamıyla faaliyette bütün izin belgelerimiz tam olduğu halde mevzuata uygun olmadığımız gerekçesiyle hep önümüze bir set kuruldu. Devletin istediklerini tam bir şekilde yerine getirdik" diye konuştu.

"E faturaya geçişimizi istediler geçişimizi de yaptık ve tam vergimizi de veriyoruz, hem yolcu hem giderlerimizi, devletimize tam gösteriyoruz" diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'daki ulaşım tekelleşmiş durumda, halkta tekelleşen taksiye güven duymuyor. UBER yıllardır dünyada, bir çok ülkede faaliyet gösteriyor ve güven kaynağı oluyor. Hatta bazı kaynaklardan istanbula alınmayacağız doğrultusun da haberler geliyor. Biz hakkımızı istiyoruz ve mağduruz. Buradaki birçok insan yüzde yüz kredi çekti ve inanılmaz borca saplanmış durumda, ailelerimize bakıyoruz ve devletimizden yardım bekliyoruz."

UBER sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl işlediğini anlatan Fethi Kaya, "Yolcularımız bu UBER sistemi üzerinden araç çağırdıkları zaman, otomatik olarak tuşladıkları zaman biz şoför arkadaşlarımız olarak net konuma geliyoruz. Yolcu bizi çağırdığı zaman ücretinin ne kadar tutacağını nereye gidecek, hiç bizimle muhatap olmasına gerek kalmıyor, gideceği yer ve ücreti nettir.Yolculuk esnasında uyumuş olsa bile biz konum olarak gideceği yere kadar götürüyoruz. Gideceği yere kaç dakikada ne kadar sürede hangi yolda gideceğini kendisi de birebir telefonda görebiliyor" diyerek sistem hakkında bilgi verdi.

Yolculuk bitiminde puanlama sisteminin olduğunu anlatan Kaya, "Yolculuk sonunda biz yolcuya, yolcu bize puan vermek zorunda, puanlama sistemi var 1 ile 5 arasında yolcu ne kadar memnun kaldıysa, ona göre puan veriyor, üstelik bizde onlara puan veriyoruz. Sistemde fotoğraflarımız var ve yorumda yapıyorlar bizim yaptığımız her şey kayıt altında,yolculuk sonunda da yolcularımıza e fatura sistemiyle e mailine gidiyor" şeklinde konuştu.