Üç bakanlıktan kadına yönelik şiddetle mücadele için ortak toplantı

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde düzenlenen ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet ile Asayiş Suçlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı', üç bakanın katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet ile Asayiş Suçlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. ATO Congresium Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Üç bakanın katıldığı toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddette atılan adımlar ve bu konuda yapılan asayiş uygulamaları değerlendirildi. Toplantıda konuşan Bakan Yanık, şiddet mağduru kadar şiddet uygulayan kişilerle ilgili de çalışmalar yapılması ve aynı şekilde şiddet mağduru olan kadınların yeniden hayata katılması için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“6284 sayılı yasa üzerinde halen çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

6284 sayılı yasanın daha da güçlendirilmesi gereken noktaları üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Yanık, “6284 sayılı yasamız bu anlamda gerekli tedbirleri kapsamaktadır ve daha da güçlendirilmesi gereken noktaları üzerinde halen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şiddet mağduruna sunduğumuz hizmetler kapsamında önemli gördüğümüz temel yaklaşımlardan bir diğeri, hizmetlerimizin her zamankinden daha da erişilebilir hale gelmesidir. Şiddet mağdurunu korumayı ve şiddet uygulayanı rehabilite etmeyi de bunların yanında eş güdüm içinde çalışmamız gereken hizmetler olarak belirledik. Bugüne kadar demokrasimizi güçlendirmesi adına çalışmalarımızı hep eleştiriye açık tuttuk, meselenin hassasiyetini de gözeterek en iyi hizmet sunma imkanlarına nasıl ulaşabiliriz sorusunu sormaktan ve cevabını araştırmaktan hiç vazgeçmedik. Güçlünün zayıfı ezebildiği durumlar son bulana kadar İçişleri Bakanımızın ‘sıfır şiddet, sıfır cinayet' dediği o sıfıra ulaşana kadar bizim de sorumluluklarımız, çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

“Medya kuruluşlarından şiddeti özendiren yayınlardan kaçınmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz”

Kadın konukevi sayısının 2022 yılında 154'e çıkmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, medyadan şiddeti özendiren yayınlardan kaçınmaları gerektiği mesajını da verdi. Medyanın kadına şiddet meselesini reyting olarak görmemesi gerektiğini vurgulayan Yanık, “Topluma farklı örnekler sunan ve zihniyetlerin dönüşümü üzerinde etkili olan bir unsur da şüphesiz medya içerikleridir. Biz bu noktada medya kuruluşlarından da sorumluluk almalarını istiyor ve şiddeti özendiren yayınlardan kaçınmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla medyanın meseleye sadece bir haber verme yahut reyting yarışının içerisindeki bir unsur olarak bakması değil, bu toplumun bir parçası olarak ve oluşan her olumsuzluktan hepimizin mağdur olacağı gerçeğinden hareketle bize destek vermeleri hususundaki ricalarımızı taleplerimizi kendilerine her vesile ile de ifade etmiş oluyoruz. Ayrıca, ekrana yansıyan görsellerde şiddet içeren görüntülere fazlaca yer verilmesi şiddeti normalleştiren bir etkiye yol açıyor” dedi.